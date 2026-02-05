Суд Лондона дал шесть лет моряку Мотину по делу о столкновении двух судов

Суд Лондона приговорил к шести годам тюрьмы россиянина Владимира Мотина, капитана сухогруза Solong. Его признали виновным в причинении смерти члену экипажа по грубой неосторожности, сообщает Reuters. 10 марта 2025 года Solong столкнулся со стоящим на якоре танкером Stena Immaculate у восточного побережья Великобритании.

Во время судебного заседания 2 февраля Владимир Мотин заявил присяжным, что совершил ошибку и нажал не ту кнопку, пытаясь вывести Solong из режима автопилота, однако это не дало результатов. Обвинение утверждало, что все навигационные системы были исправны, а заявления капитана о неисправности руля безосновательны.

На борту Stena Immaculate находилось 23 члена экипажа. При столкновении оба судна загорелись, часть авиатоплива, которое перевозил танкер, вылилась в море. Один из 14 членов экипажа Solong — 38-летний филиппинец Марк Анджело Перния — в момент аварии находился в носовой части сухогруза. Он пропал без вести, его объявили погибшим. Остальных 36 членов экипажей обоих судов эвакуировали.