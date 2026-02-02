Суд Лондона признал моряка Мотина виновным в убийстве из-за столкновения двух судов

Суд в Лондоне признал российского капитана сухогруза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве, которое произошло из-за столкновения судна с танкером у берегов Британии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

59-летний Владимир Мотин заявил присяжным, что совершил ошибку и нажал не ту кнопку, пытаясь вывести Solong из режима автопилота, однако это не дало результатов. Обвинение утверждало, что все навигационные системы были исправны, а заявления капитана о неисправности руля безосновательны.

Капитан отключил систему сигнализации навигационной вахты, оставшись единственным наблюдателем за судном, что противоречило правилам безопасности, утверждало обвинение. Используя данные с бортового самописца Solong, обвинительная сторона продемонстрировала, что судно не корректировало курс и скорость по мере приближения столкновения. Прокурор заявил, что сухогруз более 30 минут двигался по траектории столкновения с танкером Stena Immaculate.

Столкновение произошло 10 марта у восточного побережья Великобритании. Stena Immaculate, на борту которого находилось 23 члена экипажа, стоял на якоре. Один из 14 членов экипажа Solong — 38-летний филиппинец Марк Анджело Перния — находился в носовой части сухогруза. При столкновении оба судна загорелись, часть авиатоплива, которое перевозил танкер, вылилась в море. Марк Анджело Перния пропал без вести, однако его поиски прекратились в первый же день. Моряк был объявлен погибшим. Остальных 36 членов экипажей обоих судов эвакуировали.