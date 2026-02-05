Кубань вошла в число лидеров среди регионов РФ по приросту коммерческих компаний

Калмыкия и Краснодарский край вошли в число регионов — лидеров по приросту коммерческих организаций в 2025 году, следует из данных аудиторской компании FinExpertiza, с которыми ознакомился «Эксперт Юг». Оба субъекта оказались в топ-3 по стране, уступив лишь Дагестану.

В Калмыкии количество вновь зарегистрированных компаний почти втрое превысило число ликвидированных: при 1 014 регистрациях и 355 закрытиях чистый прирост составил 659 организаций, что обеспечило региону второе место в общероссийском рейтинге.

Краснодарский край занял третью строчку, продемонстрировав высокую деловую активность при близких показателях открытий и закрытий бизнеса. По итогам года на Кубани было зарегистрировано 5 728 коммерческих компаний и ликвидировано 5 207, что дало чистый прирост в 521 организацию.

Среди других субъектов юга устойчивый, хотя и незначительный рост числа коммерческих структур зафиксирован в Адыгее, где показатель увеличился на 58 компаний. В то же время Ростовская область стала антилидером ЮФО по числу ликвидаций бизнеса.

В целом по стране в 2025 году было создано 173 тыс. новых предприятий — на 20% меньше, чем годом ранее, что стало минимальным показателем за последние 14 лет. Одновременно число закрытий выросло на 15% и достигло 233 тыс. компаний.

