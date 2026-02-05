В Ростовской области новые автомобили подорожали на 2,8%

В январе 2026 года средняя цена на новые автомобили в Ростовской области составила около 2,3 млн руб., что 2,8% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру Бизнес.

Максимальный рост средней цены (6%), показала отечественная новинка Tenet T4. В прошлом месяце автомобиль продавался в среднем за 2,3 млн руб. В число самых подорожавших моделей также вошли Haval Dargo, цена которого выросла на 3,9% до 3,6 млн руб., и Solaris HC, который прибавил в цене 3,6% и стоит в среднем 3,1 млн руб.

В списке самых доступных моделей лидирует Lada Aura, цена на которую упала на 7%, достигнув 2,6 млн руб. На втором месте — Haval Jolion, стоимость которого уменьшилась на 3,1% и составила 2,6 млн руб. Третье место занимает Geely Atlas с падением цены на 2,7% — до 3,79 млн руб.

В целом по России, по сравнению с январем 2025 года, предложение российских марок выросло на 11%. Эти факторы, в сочетании с увеличением утилизационного сбора, стали основными причинами роста цен на автомобили. В январе средняя цена нового автомобиля российского производства составила 2, млн руб., а китайского — 3,9 млн руб.

Наталья Белоштейн