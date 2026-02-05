European Aquatics допустила россиян к юношеским турнирам с флагом и гимном

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics, EA) допустила российских юниоров к турнирам под своей эгидой с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение касается индивидуальных и командных соревнований. Спортсмены из России и Белоруссии будут допущены к участию «без дополнительной проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов EA, касающихся флагов, гимнов, формы и сопутствующих элементов, при условии, что соответствующие национальные спортивные организации имеют хорошую репутацию в European Aquatics».

Отмечается, что для участия во взрослых соревнованиях под эгидой EA атлетам и техническому персоналу из России и Белоруссии по-прежнему необходимы подача заявки и получение нейтрального статуса.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном. На данный момент атлеты из этих стран получили допуск от 11 федераций по олимпийским видам.

Таисия Орлова