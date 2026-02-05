Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслане в Оренбургской области. Пострадала воспитательница учреждения. Нападавший задержан, сообщил Следственный комитет России (СКР).

По данным СКР, мужчина поднялся на второй этаж здания и «причинил телесные повреждения» одной из воспитательниц. Ей оказали помощь, подробности о ее состоянии не приводятся. Ведомство уточняет, что нападавший был в состоянии опьянения. Его мотивы не установлены. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), также возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко рассказал, что мужчина проник в дошкольное учреждение, сломав дверь. По словам мэра, воспитатель детского сада «удержала нарушителя до приезда экстренных служб». Он отметил, что все экстренные службы реагирования сработали слаженно.