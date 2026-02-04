Еще семь человек пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

В результате атак БПЛА на Белгородскую область пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Ракитное дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчина и двое его детей — 9 и 6 лет — самостоятельно обратились в Ракитянскую ЦРБ. У всех предварительно диагностировано сотрясение головного мозга, после оказания помощи их направили на дополнительное обследование в медучреждения Белгорода.

В селе Никольское Белгородского округа 17-летний подросток получил проникающее осколочное ранение грудной клетки после детонации беспилотника. Его доставляют в детскую областную клиническую больницу. В селе Ровенек того же округа при сбросе взрывного устройства во двор частного дома мужчина получил осколочные ранения спины и бедра. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал движущийся автомобиль. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, их доставили в Грайворонскую ЦРБ с последующим переводом в областную клиническую больницу.

Днем в результате атак других трех беспилотников ВСУ по региону были ранены еще шесть белгородцев.

Анна Швечикова