Пять человек пострадали при атаках более сотни БПЛА в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали город Белгород и 11 муниципалитетов региона с применением не менее 107 беспилотников и 31 боеприпаса. В результате пострадали пять человек. Повреждены энергетическая инфраструктура, десять жилых домов, 14 автомобилей, социальный, коммерческий и производственный объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов и атакам трех беспилотников, два из которых были сбиты. Повреждены объекты энергетики, два частных дома и коммерческий объект.

Над Борисовским округом сбиты девять беспилотников. В селе Зозули при выполнении служебных задач пострадал боец «Орлана». После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Глотово, Головчино, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Рождественка и Санково выпущено 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также произведены атаки 24 беспилотников, один из которых сбит. В селе Дунайка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, транспортное средство повреждено. Еще один мирный житель пострадал при ударе FPV-дрона по машине в селе Глотово — мужчина проходит амбулаторное лечение, автомобиль получил повреждения.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Большетроицкое, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Ивановка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Сурково, хуторам Бондаренков и Ржавец нанесены удары 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены, также над округом уничтожены четыре воздушные цели. В селе Сурково от удара FPV-дрона по машине женщина получила баротравму и продолжает амбулаторное лечение, автомобиль поврежден. В поселке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника на территории частного дома ранен мужчина, он госпитализирован в областную клиническую больницу.

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 23 боеприпасов и 131 беспилотника. В результате были ранены четыре мирных жителя.

Анна Швечикова