Шесть мирных жителей пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате атак трех беспилотников ВСУ в Белгородской области были ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Четыре человека пострадали при атаке FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. Один из них находится в тяжелом состоянии: у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. Остальные трое мужчин получили осколочные ранения и баротравмы. Всех пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода. Трое пациентов госпитализированы, одного отправили на консультацию в облбольницу. Транспорт поврежден.

Еще один человек пострадал при детонации беспилотника у частного дома в селе Глотово того же муниципалитета. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Его доставили в Грайворонскую центральную райбольницу (ЦРБ) в тяжелом состоянии. После оказания медпомощи пациента перевели в областную больницу. В доме выбиты окна, на участке посечен забор.

Последний пострадавший установлен в Краснояружском округе. На участке автодороги Красная Яруга — Степное дрон атаковал машину. Мужчину со слепым осколочным ранением мягких тканей шеи доставили в местную ЦРБ. Для дальнейшего лечения его транспортировали в облбольницу. В автомобиле выбиты окна и посечен кузов.

За прошедшие сутки при атаках 107 БПЛА в Белгородской области были ранены пять человек.

Алина Морозова