Контейнеровоз Baltic Spirit с россиянами на борту покинул Эстонию после досмотра
Эстонские власти завершили таможенный контроль контейнеровоза Baltic Spirit. Судно уже покинуло порт Мууга. Об этом сообщила гостелерадиокомпания ERR. Судно шло под флагом Багамских островов из Эквадора в Россию и было задержано Военно-морскими силами Эстонии 3 февраля.
По данным Налогово-таможенного департамента республики, судно покинуло Эстонию 5 февраля в 2:15 (3:15 мск). Данные о том, что контейнеровоз перевозил наркотики, не подтвердились.
Экипаж судна состоит из 23 человек, все они граждане России. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в «теневой флот» России и не находится под санкциями Евросоюза. Последнюю перед Эстонией остановку контейнеровоз сделал в порту Эквадора Пуэрто-Боливар.