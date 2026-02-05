ФК «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» в контрольном матче на сборах в Турции

Футбольные клубы «Сочи» и воронежский «Факел» завершили вничью контрольный матч, который состоялся в рамках зимних тренировочных сборов в Турции. Встреча прошла в Белеке и стала частью подготовки команд ко второй половине сезона. Матч был сыгран в расширенном формате — три тайма по 40 минут каждый, что позволило тренерским штабам дать игровое время широкому кругу футболистов и оценить физическое состояние команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Игра завершилась со счетом 2:2. В составе сочинского клуба отличились Михаил Игнатов, открывший счет уже на пятой минуте встречи, и Захар Федоров, увеличивший преимущество команды на 19-й минуте. Воронежский «Факел» сумел отыграться усилиями Акселя Гнапи, забившего на девятой минуте, и Вячеслава Якимова, который поразил ворота соперника на 87-й минуте матча.

Для ФК «Сочи» данный матч стал важным этапом подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги. Команда ушла на зимнюю паузу, занимая 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Контрольные встречи в рамках сборов призваны помочь команде стабилизировать игру и улучшить турнирное положение во второй части чемпионата.

«Факел», в свою очередь, продолжает подготовку к весеннему отрезку сезона в статусе лидера Первой лиги. После 21 тура воронежский клуб возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 48 очков. Участие в товарищеских матчах с представителями РПЛ позволяет команде поддерживать высокий уровень игровой готовности.

В рамках зимних сборов ФК «Сочи» запланировал ряд контрольных встреч. Уже 9 февраля команда проведет матч с узбекским клубом «Сурхан». Далее в расписании — две игры с московской «Родиной», которые состоятся 15 февраля, а также встречи с киргизским «Барсом» и казахстанским «Актобе», намеченные на 21 февраля.

В этот же игровой день состоялись и другие товарищеские матчи. Так, махачкалинское «Динамо» одержало уверенную победу над казахстанским «Атырау», завершив встречу со счетом 3:0.

Мария Удовик