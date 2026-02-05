Как изменится кофейный рынок России в 2026 году

Предприниматель назвал восемь тенденций, которые будут определять индустрию

Российский рынок кофеен вступает в 2026 год под воздействием различных факторов — от налоговой реформы до изменения потребительского поведения. О ключевых сдвигах и стратегиях адаптации рассказал основатель сети кофеен самообслуживания «Точка Черного» Евгений Голенищев.

Налоговое давление ускорит перестройку отрасли

С 2026 года ставка НДС повысилась до 22%, а лимиты для применения спецрежимов будут постепенно снижаться до 10 млн руб. в год. Вкупе с подорожанием кофейного зерна на 30% и ростом стоимости чашки на 22% в 2025 году это создает эффект двойного сжатия маржинальности.

Классические кофейни будут вынуждены сокращать площади, дробить бизнес на несколько юрлиц, оптимизировать закупки и, вероятно, корректировать рецептуру. Для части игроков это станет вопросом не конкурентоспособности, а выживания. Параллельно усиливается смещение спроса в сторону форматов, где операционная модель менее чувствительна к налоговой нагрузке,— например вендинга.

Потребители уходят в самообслуживание

Резкий рост цен в 2025 году привел к падению продаж кофе «с собой» примерно на 20%. Аудитория стала искать оптимальную комбинацию цены, удобства и качества.

На этом фоне рынок вендинга вырос почти в пять раз, а оборот в сегменте вендинга сегмента Coffee Vending Machine в 2025 году достиг оценочных $98,6 млн. В 2026 году формат фактически станет новым стандартом: автоматизированные точки обеспечивают напиток в 1,5–2 раза дешевле, чем традиционные кофейни, при близком уровне качества.

Технологизации уже недостаточно — начинается роботизация

Кофейный рынок ускоренно автоматизируется: владельцы переходят на дистанционное управление точками, цифровой учет остатков и работу без бариста. Роботы-бариста становятся привычными в локациях с высокой проходимостью — ТРЦ, аэропортах, крупных ритейл-площадках.

В 2026 году автоматизация начнет проникать и в небольшие проекты: без нее выдержать конкурентную плотность и операционные издержки будет сложно.

Премиум-сегмент растет, несмотря на кризис

Параллельно с удорожанием массового кофе увеличивается спрос на specialty и зерно известного происхождения. Потребитель, который остается в классических кофейнях и готов платить больше, становится заметно требовательнее: важны прозрачность происхождения, методы обработки, экспертиза бариста, вариативность способов заваривания.

Это подталкивает рынок к поляризации: либо массовая оптимизация, либо премиальная специализация. Заведений «посередине» будет становиться меньше.

Меню будет расширяться

Чтобы сгладить рост цен и сохранить средний чек, кофейни активнее диверсифицируют предложение: от собственной выпечки до полноформатных завтраков и доставки обедов.

В 2026 году тенденция затронет и вендинг: автоматы начинают предлагать снеки, сэндвичи и десерты — это повышает выручку на 20–30%.

Регионы станут ключевой зоной роста

Столицы близки к насыщению, тогда как региональные рынки только формируются. Низкая аренда и ограниченная конкуренция создают возможности для быстрого закрепления в локальных локациях.

Для автоматизированных форматов это особенно интересно: сеть из 5–7 автоматов в городе на 100–500 тыс. жителей может формировать стабильный денежный поток при минимальных расходах.

Что теперь делать предпринимателям

2026 год станет периодом обязательной адаптации. Чтобы сохранить позиции, игрокам рынка стоит: