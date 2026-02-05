АТОР: февральские туры «все включено» в Сочи и Анапе в два раза дешевле летних

Отдых по системе «все включено» на курортах Черноморского побережья в конце зимы обходится туристам значительно дешевле, чем в высокий сезон. По данным Ассоциации туроператоров России, в феврале стоимость таких туров в Сочи, Анапе и Геленджике может быть почти в два раза ниже летних цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как отмечают в АТОР, на побережье работают круглогодичные отели с развитой всесезонной инфраструктурой, ориентированные на прием гостей вне пляжного сезона. Такие объекты представлены в Сочи, Анапе, Геленджике, а также в Крыму. Несмотря на то что купание в море в зимний период ограничено температурными условиями, туристам доступны альтернативные форматы отдыха — посещение спа-комплексов, крытых и подогреваемых бассейнов, прогулки вдоль побережья и экскурсионные программы.

Особенно выгодными в межсезонье, по информации туроператоров, остаются предложения отелей категорий четыре и пять звезд. В этот период стоимость размещения в таких объектах снижается наиболее заметно, что делает премиальный сегмент более доступным для широкой аудитории.

Так, в Сочи туры для двоих по системе «все включено» с заездом с 21 по 28 февраля на семь ночей начинаются от 44,6 тыс. руб. Размещение в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 56 тыс. руб. Самые дорогие предложения в сегменте достигают почти 151 тыс. руб. за неделю отдыха.

В Анапе минимальная стоимость аналогичных туров в межсезонье стартует от 69 тыс. руб. Проживание в четырехзвездочной гостинице оценивается в среднем в 115 тыс. руб., а неделя в отеле категории пять звезд — около 165 тыс. руб.

Геленджик, по данным АТОР, остается самым дорогим направлением среди указанных курортов. Это связано с более ограниченным предложением отелей, работающих по системе «все включено». Стоимость недельного отдыха для двоих здесь составляет от 99 тыс. до 111 тыс. руб.

Мария Удовик