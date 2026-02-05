Адвокаты осужденного за поджог ярославского экс-депутата обжаловали приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу защиты бывшего депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова, осужденного за поджог ресторана «Сквер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Адвокаты Соколова Марина Лисина и Михаил Каплин подали жалобы на приговор. Кировский районный суд Ярославля 10 июля 2025 года признал его виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Ярославский областной суд 22 сентября 2025 года снизил срок до шести лет 10 месяцев в колонии общего режима.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов, являвшийся на тот момент и. о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии алкогольного опьянения бросил две бутылки с зажигательной смесью в летнюю веранду ресторана «Сквер». Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела.

Антон Голицын