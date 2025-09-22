Экс-депутату смягчили наказание за поджог ресторана в Ярославле

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда изменила приговор, вынесенный экс-депутату муниципалитета Ярославля Дмитрию Соколову за поджог летней веранды ресторана в центре города. Как сообщили в пресс-службе облсуда, срок лишения свободы снижен с 7 лет до 6 лет 10 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

10 июля Соколова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом с особой жестокостью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) и в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Ему было назначено 7 лет колонии общего режима.

С приговором не согласились защита осужденного, представители потерпевшей в пожаре и владельца ресторана — они подали апелляции. Адвокаты настаивали на отмене или изменении приговора, были не согласны с квалификацией деяния и назначенным наказанием, подчеркивали оказание финансовой помощи потерпевшей, представитель которой также просил смягчить наказание. Владелец ресторана просил его ужесточить.

«Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия изменила приговор, уточнила редакцию уголовного закона, подлежащую применению, снизила размер назначенного наказания на 2 месяца. В остальном приговор оставлен без изменения, вступил в законную силу»,— сообщили в пресс-службе суда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов, являвшийся на тот момент и.о. директора муниципального АО «Ярмарки Дзержинского района», в состоянии алкогольного опьянения бросил две бутылки с зажигательной смесью в летнюю веранду ресторана «Сквер». Внутри находились сотрудники и посетители заведения. В пожаре пострадала одна из посетительниц, которая получила ожоги до 23% тела.

Алла Чижова