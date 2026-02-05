На дорогах Ростовской области работают 363 комплекса фотовидеофиксации

На территории Ростовской области функционирует 363 комплекса фотовидеофиксации, из которых 234 — стационарных и 129 — передвижных (мобильных). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции со ссылкой на врио начальника управления полковника полиции Сергея Сасина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Комплексы фиксируют превышения скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, несоблюдения правил проезда пешеходного перехода, требований сигналов светофора, пользования во время движения телефоном, нарушения правил применения ремней безопасности и других нарушений.

Как отметил господин Сасин, в 2025 году с помощью систем фотовидеофиксации вынесено порядка 4,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 4 млрд. руб.

Наталья Белоштейн