Цена олимпийского вопроса

“Ъ” собрал все наиболее важные денежные темы стартующей 6 февраля зимней Олимпиады: о тратах принимающей стороны и выгоде для нее, о доходах Международного олимпийского комитета и призовых спортсменов из разных стран и, наконец, о доступности раскинувшихся на территории множества северных регионов Италии Игр для тех, кто желает их посетить.

Расходы Затраты на подготовку к Олимпиаде 2026 года и ее организацию оцениваются в €3,5 млрд (примерно $4,14 млрд). Таким образом, предстоящие Игры станут одними из самых дешевых в истории. Добиться этого удалось благодаря тому, что принимающая сторона, по сути, уже располагала необходимой для проведения такого рода соревнований спортивной инфраструктурой. К грядущим Играм пришлось построить лишь два спортивных объекта. Около $330 млн ушло на многострадальную хоккейную Santa Giulia Arena.

Еще порядка $100 млн — на возведение на месте закрытой в 2008 году трассы имени Эудженио Монти центра бобслея, скелетона и санного спорта. Все арены зимней Олимпиады-2026 Читать далее Сравнение итальянских Игр с прошлыми зимними Олимпиадами (они, естественно, почти всегда оказываются дешевле летних) выявляет довольно существенную разницу во вложениях принимающих сторон. Формально, то есть если учитывать операционные расходы и расходы на строительство объектов, среди недавних Игр можно отыскать такие, на которые страна-хозяйка потратила бы меньшие суммы. Такими были пхёнчханская Олимпиада 2018 года, ванкуверская 2010-го… Да и пекинская 2022 года по этой системе расчетов вышла всего вдвое дороже. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впрочем, некоторые исследователи смотрят на вопрос шире и включают в «смету» любые вложения, так или иначе сопряженные с организацией Олимпийских игр. При таких вводных на пекинскую Олимпиаду ушло уже не $8,7 млрд, а почти в пять раз больше, сообщает Business Insider. По данным издания, на один только скоростной поезд, предназначенный для перевозки пассажиров между горнолыжным курортом Чжанцзякоу и Пекином, ушло $9,2 млрд. Игры в Пхёнчхане при такой методике подсчетов обошлись уже в $12,9 млрд.

Расходы на Олимпиаду 2014 года в Сочи составили примерно $51 млрд — астрономическая цифра по стандартам не только компактных зимних Игр, но и куда более сложных в организации летних.

Дороже получились и Ванкувер-2010, и даже Турин-2006. Правда, в будущем суммарные затраты на организацию стартующей на этой неделе Олимпиады, понятно, тоже будут скорректированы в большую сторону — предполагается, что ориентировочно до €5,2 млрд ($6,16 млрд). В таком случае туринские Игры она оставит позади.

Доходы хозяйки Игр Около $1 млрд оргкомитету Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо компенсирует Международный олимпийский комитет (МОК). Еще €575 млн ($679 млн) планируется получить от региональных спонсоров. Вообще, в Италии уверены, что Игры окупятся, пусть и не сразу. Как считают эксперты из Свободного международного университета социальных исследований имени Гвидо Карли, проведение крупного соревнования создаст дополнительный спрос в спортивном секторе Италии примерно на €1 млрд ($1,18 млрд). Проведение Игр должно поспособствовать созданию порядка 13 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 9 тыс. в спорте и почти 4 тыс. в смежных отраслях. Помимо этого, рассчитывают и на долгосрочное увеличение туристического потока. Реклама подействует не только на пару миллионов человек, которые посетят север Италии в дни соревнований, но и на других людей. Они доедут до олимпийских регионов позже, объясняет профессор Микеле Костабиле, приводя в пример эффект от «Экспо» (выставку Милан принимал в 2015 году). Суммарные же доходы должны достичь €5,3 млрд ($6,28 млрд), заявил министр транспорта Италии Маттео Сальвини, сославшись на несколько неназванных исследований. Оптимистично настроен и министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти. «Грандиозные события представляют собой возможность сконцентрироваться на инфраструктурных проектах. Они служат поводом решать проблемы, с которыми в противном случае не удалось бы справиться так же оперативно. Надеюсь, Олимпиада станет своего рода здоровым допингом для экономического роста страны»,— отметил он.

Доходы МОК Здесь все довольно просто. МОК финансируется только из частных источников. При этом свыше 90% доходов формируют две статьи. Крупнейшая — продажа медийных прав. Согласно последнему отчету МОК (он охватывал цикл с 2021 по 2024 год), на телевизионные контракты пришлось 55% от общей суммы доходов (она в означенный период составила порядка $7,7 млрд). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выделяется на фоне остальных соглашение на трансляцию Олимпиад на территории США с компанией NBCUniversal. Она является многолетним партнером головной спортивной организации. Первый договор стороны заключили еще в середине прошлого века, перед Олимпиадой 1964 года в Токио.

Летние Игры вещатель неизменно показывает с 1988 года, а с 2002-го эксклюзивом NBC стали и зимние Игры.

Прошлой весной сотрудничество было скреплено новым контрактом. По нему МОК заработает $3 млрд за отрезок с 2032 по 2036 год. А пока действует соглашение поскромнее — на $7,75 млрд за период с 2014 по 2032 год. Еще один важный для МОК договор закрепляет права на показ Олимпиады в государствах Старого Света за компанией Warner Bros. Discovery (ей принадлежит телеканал Eurosport, который и будет транслировать Игры в полном объеме) и Европейским вещательным союзом (EBU), объединяющим 68 общедоступных каналов из разных стран. Этот контракт вступает в силу как раз с итальянских Игр и действует до 2032 года. Финансовая сторона сделки не разглашается, однако издание Variety утверждает, что ориентиром может служить сумма $1,5 млрд — именно на таких условиях в 2015 году заключила контракт с МОК Discovery Communications (до слияния с WarnerMedia). Остальные рынки приносят МОК куда меньше. Главные символы Олимпиады-2026 Читать далее Другая крупная статья доходов олимпийского движения — флагманская программа The Olympic Partner (TOP), объединяющая 11 наиболее важных для МОК спонсоров. Как правило, это глобальные компании, лидеры в своих отраслях, такие как пищевой гигант Coca-Cola, аудиторская компания Deloitte и производитель элитных часов Omega. В период с 2021 по 2024 год на программу TOP приходилось 36% от всех поступлений в бюджет МОК (то есть около $2,77 млрд). Однако и ее участников тогда было больше — 15. Сразу нескольких ключевых партнеров МОК лишился, по сути, за последний год с небольшим. Сначала вместе ушли три японских концерна — Panasonic, Bridgestone и Toyota. Чуть позже — французская IT-компания Atos и американский техногигант Intel. Все, кроме Toyota, ссылались на падение привлекательности сотрудничества с экономической точки зрения. А глава автомобилестроительной корпорации Акио Тоёда упрекнул МОК в политизированности и усомнился, что «Игры ставят спортсменов на первое место».

Призовые Притом что МОК направляет на развитие спорта около 90% своих доходов (их получателями становятся международные спортивные организации и национальные олимпийские комитеты), собственно спортсменов он за достижения материально не поощряет. На Играх в Париже централизованно оплачивались успехи в легкой атлетике — но инициаторами были World Athletics (Международная федерация легкой атлетики) и ее лидер Себастьян Коу, воспринимавшийся тогда в первую очередь как кандидат на пост президента МОК. Среди федераций зимних видов не нашлось решившихся на подобные революционные по меркам консервативного олимпийского движения шаги. По традиции вознаграждения спортсменам выписывают национальные олимпийские комитеты. Правда, в отдельных странах, например в Норвегии, сборная которой стала первой в медальном зачете пекинских Игр четырехлетней давности, традиция противоположная. Там спортсменам помогают готовиться к стартам, но денег не дарят.

В Германии, команда которой в Пекине стала второй, за золотую медаль платят €30 тыс. ($35,4 тыс.), за серебряную — €20 тыс. ($23,6 тыс.), за бронзовую — €10 тыс. ($11,8 тыс.), причем с этого года с призовых не нужно уплачивать налог.

В США (американцы в китайской столице финишировали третьими) за золото полагается премия $37,5 тыс., за серебро — $22 тыс., за бронзу — $15 тыс. Самыми щедрыми, как обычно, оказываются страны, чьи спортсмены ни на что серьезное не претендуют. Так, в Гонконге, представители которого наград зимних Игр никогда не завоевывали, золото стоит порядка $770 тыс. В Италию китайская автономия отправит четырех спортсменов. Чуть ниже «тариф» в Сингапуре — $737 тыс. (на них претендент будет всего один). Дальше в списке — Индонезия (чуть меньше $350 тыс.), Израиль (около $315 тыс.), Казахстан ($250 тыс. плюс квартира). Шестизначные суммы за золотые медали будут платить и спортсменам из страны-хозяйки — €180 тыс. (около $212 тыс.). В целом же тонкостей, заметно осложняющих сравнение политики различных институций в этом аспекте, полно. Так, в странах без богатых спортивных традиций порой оплачивают и непризовые позиции (в Гонконге премии начисляются за места вплоть до восьмого). Где-то помимо самих призеров вознаграждение получают тренеры и ассоциации видов. Где-то существует разница между призовыми за успехи на летних и зимних Играх. Где-то по меньшей «таксе», чем индивидуальные, оцениваются командные достижения. Некоторые государства рассчитываются с прославившими их спортсменами не наличными, а дорогостоящим имуществом, некоторые назначают высокие пенсии. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фристайлистка Эйлин Гу

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters К тому же подарки спортсменам могут делать не только спортивные органы. Кратно больше любой из спортсменок на предстоящей Олимпиаде заработает фристайлистка Эйлин Гу, у которой одних рекламных контрактов с топовыми брендами на десятки миллионов долларов. Или вот еще кейс: каждый американский олимпиец получит $100 тыс. от американского финансиста Росса Стивенса. Причем не сразу, а в сложный для спортсменов период после завершения карьеры — либо через 20 лет, либо на 45-летие (что наступит быстрее). Еще столько же уже после смерти спортсмена получат его наследники. Словом, все нюансы не перечислишь. В России денежные вознаграждения остаются неизменными с 2012 года: 4 млн руб. за первое место, 2,5 млн руб.— за второе и 1,7 млн руб.— за третье. Столько получили и медалисты летних Игр 2024 года в Париже. Помимо этого, в 2000-е и 2010-е годы призеры получали подарки от Фонда поддержки олимпийцев России. Как правило, это были автомобили марок Audi, BMW и Mercedes. С 2022 года практика изменилась, фонд тоже перешел на единовременные выплаты. В конце 2024 года была учреждена президентская стипендия «за высокие спортивные результаты», на которую могут претендовать в том числе чемпионы и призеры Олимпийских игр. Максимальная ежемесячная выплата по ней составляет 62,4 тыс. руб.; общее количество квот — около 4 тыс.

Доступность для зрителей Сами по себе билеты на события Олимпиады-2026 остаются довольно доступными, если учитывать статус мероприятия. Их стартовая цена — €30. Притом что в целом разброс внушительный, по словам организаторов, стоимость большей доли билетов не превышает €100. Среди спортивных соревнований самым дорогим ожидаемо стал финал хоккейного турнира: чтобы попасть на этот матч, одному зрителю придется выложить от €450 до €1,4 тыс. Выделяются в этом смысле торжественные церемонии. Проход на ту, что откроет Игры (ее 6 февраля примет знаменитый миланский футбольный стадион San Siro), обойдется минимум в €260. На билеты этой самой дешевой категории также действует акция «Купи один — получи второй в подарок». Она доступна только для молодежи (покупателю должно быть менее 27 лет). Максимальная стоимость билета на церемонию открытия — €2026. А тот, кто захотел побывать на церемонии закрытия (ее 22 февраля примет античный амфитеатр Arena di Verona, которому 2 тыс. лет), был вынужден потратить €2900. Сейчас таких билетов в продаже уже не осталось, доступны только относящиеся к премиальной категории — по €10 тыс. за штуку. Согласно опросу Ipsos, проведенному по заказу Visa, уикенд на Играх паре будет стоить в среднем €1,8 тыс.— от €450 в Милане до €3 тыс. в Кортина-д’Ампеццо. Нужно помнить, что на самом деле Олимпиаду примут и другие северные регионы Италии, Игры раскинулись на территорию примерно в 22 тыс. кв. км. Уже упомянутая церемония закрытия станет единственным событием в Вероне; лыжные гонки, а также прыжки с трамплина пройдут в провинции Тренто; состязания по сноубордингу — в Ломбардии.

Роман Левищев