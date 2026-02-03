Итальянцы дали экономкласс

Зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо станут достаточно эффективными в том, что касается расходов на подготовку и проведение. Суммарные затраты еще будут уточняться, но сейчас они оцениваются всего в €3,5 млрд. Это одна из самых дешевых Олимпиад в истории — даже дешевле той, которую Италия провела в 2006 году, когда Игры принимал Турин.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо за семь лет, минувших с момента, когда Международный олимпийский комитет (МОК) отдал право проведения турнира итальянским городам, прошла в том, что касается расходов на организацию, стандартный путь. История повторяется из раза в раз. Сначала победитель олимпийской гонки уверяет всех, что проведет мероприятие за сущие копейки. Потом начинаются задержки, причем вызваны они могут быть чем угодно, например саботажем. Именно так итальянские политики оценили инцидент, когда злоумышленники уволокли большой кусок трубы, предназначенной для использования в системе охлаждения санно-бобслейной трассы, и выбросили его на дороге, ведущей к строительной площадке объекта, заблокировав подъезд к нему. Или внезапным вмешательством в планы крокодилов: организаторам летней Олимпиады-2032, которую примет Брисбен, приходится доказывать, что река Фицрой, на глади которой планируются соревнования по гребным дисциплинам, не так уж сильно кишит рептилиями, а те, что там живут, достаточно воспитанны, чтобы вести себя прилично.

За задержками начинается аврал, он ведет к пересмотру смет в сторону увеличения, оргкомитеты начинают просить дополнительное финансирование у властей, те его выделяют, предварительно споткнувшись на всех бюрократических ухабах, сроки опять срываются, цены растут — и так по кругу.

В новейшей истории вообще не было Олимпиад, итоговые расходы которых не превысили бы заявленных показателей. В исследовании «The Oxford Olympics Study 2024: Are Cost and Cost Overrun at the Games Coming Down?» («Оксфордское олимпийское исследование 2024: снижаются ли расходы и перерасходы на проведение Игр?») приведены сведения по расходам на все Игры начиная с Олимпиады-1988 в Калгари. Ближе всех к оригинальному бюджету смогли подойти организаторы летних Игр в Пекине в 2008-м и зимних в Пхёнчхане в 2018-м.

В обоих случаях перерасход средств составил 2%. Выдающийся показатель на фоне остальных турниров. Чемпионом перерасхода в абсолютных цифрах стали зимние Игры в Сочи в 2014-м, стоимость которых авторы исследования оценили в $28,9 млрд, что на 289% больше, чем закладывалось. Стоит оговориться, что в расчет принимались только операционные расходы и траты на возведение объектов, непосредственно связанных с Олимпиадой. Если смотреть шире, учитывая все, что было построено в рамках большого олимпийского проекта, включая, например, целые жилые кварталы, то оценочная стоимость сочинской Олимпиады достигает уже $51 млрд. А вот в том, что касается перерасхода относительного, лидер уже Рио-де-Жанейро-2016 — запланированные расходы были превышены на 352%.

Итальянская Олимпиада до российской и бразильской в этом смысле не дотягивает. Министр транспорта Италии Маттео Сальвини в конце января заявил, что расходы составили €3,5 млрд ($4,14 млрд). Да, это в два с лишним раза больше заявленных изначально €1,7 млрд ($2,07 млрд). То есть перерасход имеет место. Причем двукратный. Позже, так всегда бывает, объем расходов будет скорректирован в сторону увеличения. Ориентировочно до €5,2 млрд ($6,16 млрд).

Но как бы то ни было, если сравнить нынешний олимпийский проект Италии с тем, который страна реализовала в 2006-м, когда зимние Игры принял Турин, окажется, что получилось дешевле. Туринская Олимпиада стоила $4,7 млрд (около €3,9 млрд по курсу 2006 года). С учетом инфляции, если ориентироваться на данные Федерального бюро статистики труда США, $4,7 млрд 2006 года эквивалентны по покупательной способности нынешним $7,6 млрд.

Иными словами, итальянцам удалось уложиться в умеренные расходы. В основном за счет того, что большинство спортивных объектов уже существовало и нуждалось лишь в обновлении. Новых объектов, по сути, два. Ледовая арена Santa Giulia (там еще в конце января активно шли работы) и санно-бобслейный центр, возведенный на месте трассы Эудженио Монти. Последний был введен в эксплуатацию еще в 1923 году, неоднократно перестраивался, но попытка еще раз оживить его под Игры успехом не увенчалась.

В остальном — множество сооружений середины и последней четверти прошлого века. Не говоря уже об Arena Di Verona, которой 2 тыс. лет и которая примет церемонию закрытия. Важно и то, что для многих объектов было заранее предусмотрено постолимпийское использование. Скажем, олимпийские деревни, а их будет сразу шесть, так или иначе будут использоваться местными жителями по завершении турнира. Главная деревня Milano Olympic Village превратится в студенческие общежития. Но такая рачительность потребовала вовлечения в олимпийский проект и других регионов: от Ломбардии до Венето, включая провинции Тренто и Больцано (иначе избежать возведения новых сооружений не удалось бы). В итоге Олимпиада раскинулась на территорию в 22 тыс. кв. км. Такого в истории олимпийского движения еще не было.

Результатом рачительности, уверен министр Сальвини, станет то, что Игры еще и окупят себя. Пусть не напрямую.

Но, например, бюджет непосредственно оргкомитета турнира, составляющий около €1,7 млрд ($2,01 млрд), почти полностью будет сбалансирован за счет отчислений от МОК (головная олимпийская структура перечислит итальянским организаторам около $1 млрд от доходов, которые соберет под итальянскую Олимпиаду) и поступлений от региональных спонсоров. Остальные расходы вернутся за счет, как ожидает господин Сальвини, роста турпотока и создания новых рабочих мест. В общей сложности, по его оценкам, Италия может рассчитывать на отдачу в €5,3 млрд ($6,28 млрд). Сдержанно оптимистично настроен и министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти. «Я надеюсь, что мы получим небольшую дозу допинга для некоторого роста экономики»,— отметил он. Правда, практика показывает, что если допинг и подействует, то слабо. Аналогичные ожидания относительно роста экономики высказывались и два года назад перед Парижем-2024. Однако, согласно отчету Аудиторской палаты Франции, прирост ВВП страны от Олимпиады составил всего 0,07%.

Есть и альтернативная точка зрения на то, как Италия подготовилась к Играм. Продвигает ее структура, именуемая Open Milano Cortina 2026, собравшая под своим крылом два десятка различных активистских и правозащитных структур. В отчете организации за декабрь прошлого года отмечается ряд тревожных моментов. В частности, то, что из почти сотни включенных в олимпийский проект объектов только 31 реально важен для Игр. Остальные отнесены к категории «наследие». То есть без них можно было бы и обойтись. Отмечается также, что только 13% всех расходов пошли на объекты, необходимые для проведения Игр, все остальное потрачено снова на «наследие». Кроме того, недовольство активистов вызывает то, что неочевидны конечные бенефициары олимпийских подрядов: известны подрядчики и субподрядчики, но вот кто стоит за последними — оргкомитет не сообщает. Интерес по последнему пункту не праздный, учитывая, что итальянские власти сами же вскрыли в октябре прошлого года криминальную группу под предводительством братьев Леопольдо и Альвизе Кобьянки, поставившую под контроль наркотрафик и увеселительные заведения в Кортина-д’Ампеццо и оказывавшую давление на одного из членов городского совета с целью получить контроль над олимпийскими подрядами.

Но, как заметил Джанкарло Джорджетти, значимые события все же хороши не прямой отдачей, а тем, что «позволяют провести мобилизацию для совершенствования инфраструктуры». «Они выступают поводом обратить внимание на проблемы, которые остались бы без такового, не будь мы вынуждены ускориться и достичь результата»,— сказал он. Если так, то любой олимпийский проект просто не может быть признан неуспешным.

Александр Петров