Сидим не едим

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора федерального автономного учреждения «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы» (ФАУ НПО УИС, подведомственно ФСИН) Дмитрия Сидорова. Согласно версии обвинения, он участвовал в растрате средств, выделенных на закупку продовольствия для сервиса доставки еды в СИЗО. Фигурант свою вину признал и дал показания на сообщников. Ущерб по делу оценивается в 217 млн руб.

Замоскворецкий райсуд столицы 27 января приступил к рассмотрению уголовного дела Дмитрия Сидорова. Его обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 8 октября 2024 года в управлении по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР. Дмитрий Сидоров находится под стражей. Потерпевшей стороной по делу признана ФСИН — учредитель и собственник имущества НПО УИС.

ФАУ НПО УИС создано Минюстом России на основе базы отдыха «Волна» управления ФСИН по Краснодарскому краю. ФАУ является некоммерческой организацией, которая проводит исследования в области создания условий для привлечения к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовное наказание; обеспечивает заключенных вещевым имуществом, а места их содержания — телекоммуникационным оборудованием, которое используется для допросов и участия в судебных процессах. Учреждение отвечает за ремонт оружия сотрудников ФСИН, систем телекоммуникационного наблюдения и различных сигнализаций в СИЗО и колониях, а также электронного мониторинга подконтрольных лиц — так называемых электронных браслетов. В настоящее время находится в процедуре банкротства.

Согласно версии обвинения, в период с 2023 по 2024 год коммерсанты Павел Алимпиев и Алексей Сериков создали преступную группу с целью хищения денежных средств из государственных и коммерческих учреждений. Позднее Алексей Сериков вовлек в группу своего знакомого Дмитрия Сидорова, который на тот момент занимал должность заместителя руководителя ФАУ НПО УИС и мог распоряжаться бюджетными средствами. Именно он отвечал за подписание финансовых документов и контроль за казначейскими счетами. Павел Алимпиев и Алексей Сериков предложили Дмитрию Сидорову создать на базе ФАУ онлайн-магазин для доставки продуктов питания в СИЗО.

В дальнейшем, по материалам дела, сообщники заключали фиктивные договоры поставки продуктов питания, промышленного оборудования, фурнитуры для этого магазина между структурами ФСИН и подконтрольными коммерческими фирмами.

Дмитрий Сидоров, действуя от лица учреждения, санкционировал перечисление крупных авансовых платежей по этим договорам на счета фирм-однодневок, после чего деньги по цепочке счетов обналичивались или выводились, а обязательства по поставкам не исполнялись.

Для оперативного управления средствами Дмитрий Сидоров даже передал сообщникам мобильное устройство со своей квалифицированной электронной подписью. Ущерб от действий фигурантов составил 217 млн руб.

Сначала Дмитрий Сидоров проходил по делу свидетелем, а дело расследовалось в отношении неустановленных лиц. После того как ему было предъявлено обвинение, бывший фсиновец полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию преступлений. Благодаря его показаниям следствию удалось выйти на предполагаемых организаторов преступления Алимпиева и Серикова, которые на тот момент скрывались за границей. Уголовное дело в отношении Дмитрия Сидорова было выделено в отдельное производство и рассматривается судом в особом порядке.

Павел Алимпиев в итоге был задержан, когда вернулся на территорию России, не будучи осведомленным о начале уголовного преследования в отношении него. Сейчас он находится под следствием. Алексей Сериков продолжает скрываться в Италии.

Согласно показаниям Дмитрия Сидорова, оглашенным в суде, изначального умысла на совершение хищения у него не было.

Он согласился помочь Павлу Алимпиеву и Алексею Серикову с созданием онлайн-магазина, думая, что они действительно собираются закупать продукцию и торговать ею. Сам он рассчитывал получить процент от их прибыли. После того как понял истинные намерения своих подельников, он уволился с должности и перешел на работу в частный сектор.

В ходе судебного заседания адвокат подсудимого рассказал, что тот уже начал возмещать ФСИН причиненный ущерб. В частности, он передал ведомству $20 тыс., найденные у него при обыске. Его супруга также перечислила потерпевшей стороне 15 тыс. руб.

По данным “Ъ”, суд по ходатайству следствия арестовал имущество Павла Алимпиева и Алексея Серикова на сумму порядка 150 млн руб.

Ефим Брянцев