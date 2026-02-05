«Речь идет о гораздо более широкой коррекции спроса на новые автомобили»

В 2025 году, по оценкам экспертов, каждый четвертый шоурум автомобильных марок из Китая был закрыт или переформатирован под другой бренд в условиях низких продаж и роста расходов. В 2026 году темпы закрытий могут замедлиться, но с «русификацией» китайских автомобилей продолжится смена вывесок. Как считает директор дилерских центров группы «Арконт» в Краснодаре Александр Исаев, экспансия китайских брендов происходила без достаточного учета локального спроса, что привело к избытку предложения.

Александр Исаев

Фото: предоставлено автором

«В 2022–2024 годах китайские автомобильные бренды резко нарастили присутствие в России, в ряде сегментов заняв значительную долю дилерских шоурумов. Это стало реакцией на уход западных марок и попыткой оперативно заполнить освободившийся рыночный вакуум. Однако во многих случаях экспансия происходила без достаточного учета локального спроса, региональной специфики и реальной емкости рынка, что привело к избытку предложения.

По ряду брендов ожидания дилерского бизнеса не оправдались с точки зрения экономики проектов. Рост операционных затрат, завышенные планы продаж и давление на маржинальность при ограниченной поддержке со стороны импортеров сделали часть дилерских форматов экономически неустойчивыми. В этих условиях закрытие или переформатирование отдельных точек стало взвешенным управленческим решением, направленным на оптимизацию структуры продаж.

Существенное влияние оказывает и общий макроэкономический фон. Мы наблюдаем снижение покупательской активности на рынке новых автомобилей в целом. Высокая ключевая ставка привела к удорожанию автокредитов для потребителей и росту финансовой нагрузки на дилеров из-за дорогого фондирования складов и оборотного капитала. При высокой закредитованности бизнеса рынок стал особенно чувствительным к снижению оборачиваемости и спроса. Поэтому объяснять происходящее сентенцией "рынок наелся китайскими авто" абсолютно неверно. Речь идет о гораздо более широкой коррекции спроса на новые автомобили на фоне удорожания денег и изменения потребительского поведения.

В этих условиях ключевым фактором устойчивости становится ориентация на клиента и прозрачная экономика сделки. Сейчас выиграют те дилеры, которые делают ставку на понятные и максимально выгодные для клиента условия приобретения автомобиля — корректные финансовые инструменты, прозрачное ценообразование и прогнозируемую стоимость владения. Такой подход позволяет сохранять доверие потребителей и устойчивость бизнеса даже в период рыночной турбулентности.

В целом текущий тренд — это не отказ от китайских брендов, а этап зрелости и адаптации рынка после периода бурного и во многом несбалансированного роста».