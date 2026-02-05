В родовой усадьбе Некрасова хотят восстановить единственное сохранившееся здание

В Некрасовском районе Ярославской области планируется восстановить и открыть для посетителей единственное сохранившееся здание родовой усадьбы поэта Николая Некрасова. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Эскиз реставрации здания в усадьбе Грешнево Фото: Правительство Ярославской области Современный вид здания Фото: Правительство Ярославской области

В усадьбе Грешнево прошли детские годы поэта, однако от нее сохранилась лишь одна постройка, так называемая «Музыкантская». Здание принадлежит музею-заповеднику Николая Некрасова «Карабиха» (усадьбу Карабиха поэт купил уже в зрелом возрасте) и много лет не используется. Сейчас подготовлен проект реставрации «Музыкантской», его поручил сделать губернатор Михаил Евраев.

«Задача проекта — вернуть подлинный исторический облик зданию, где прошли детские годы поэта Николая Некрасова, и обеспечить безопасность объекта. Работа тонкая и ответственная, где важна каждая архитектурная деталь. Такие объекты формируют историческую среду, усиливают туристическую привлекательность региона и помогают передавать память о великих земляках следующим поколениям»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Планируется восстановить историческое покрытие фасадов, профиль окон и дверей, резной декор, балконы, шпиль, козырьки над входами. Как следует из опубликованного эскиза, появится пристройка значительных размеров с заднего фасада.

После реставрации в здании планируется разместить экспозиции и фондохранилище. Проект рассматривает региональная служба охраны объектов культурного наследия.

Антон Голицын