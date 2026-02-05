Курорт получил нового главу

Новым главой Анапы стала 58-летняя Светлана Маслова, пополнив немногочисленный список женщин-мэров российских городов. Такое решение большинством голосов приняли депутаты Совета Анапы. Последние пять лет госпожа Маслова занимала должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Глава республики, объявив 27 января об уходе Светланы Масловой, поблагодарил ее «за системный и профессиональный подход к работе». По оценке политологов, переход госпожи Масловой из Крыма, где она занимала один из ключевых постов, в Краснодарский край можно рассматривать как сигнал о планах усилить позиции курорта.

Фото: vk.com / maslovasb

Депутаты Совета Анапы 5 февраля на внеочередном заседании избрали нового главу города — им стала вице-премьер Крыма Светлана Маслова. В ходе тайного голосования за Светлану Маслову проголосовали 28 присутствующих депутатов из 32.

Светлана Маслова сменила на посту мэра Анапы Василия Швеца, который руководил курортом с 2020 по июнь 2025 года. Он принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Семь месяцев обязанности мэра города-курорта исполняла Светлана Балаева (вице-мэр).

Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе, окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономист». Трудовой путь она начала в 1984 году в Калининградском горисполкоме. С 2008 по 2010 годы была заместителем главы администрации Калининграда. В 2010 году возглавила администрацию города и проработала в этой должности до августа 2012 года. В ноябре 2012 года вернулась в мэрию Калининграда на пост первого заместителя главы администрации. В мае 2014 года Светлана Маслова сменила этот пост на должность первого заместителя главы города, в которой проработала до февраля 2019 года. С 2019 по 2020 годы занимала должность вице-президента по социальному развитию в ООО «Автотор Холдинг Менеджмент». С 2020 года по январь 2025 года госпожа Маслова работала заместителем председателя Совета министров Республики Крым.

Конкурентами Светланы Масловой были директор муниципального учреждения «Медиагруппа "Анапа"» Никита Бойко и глава Виноградного сельского округа Анапы Александр Кудаев. Депутаты отдали им по два голоса.

Выступая перед Советом Анапы, госпожа Маслова заявила о необходимости «консолидировать усилия, для того чтобы выполнить все мероприятия для проведения безопасного курортного сезона». Также она отметила, что властям курорта предстоит разработать комплекс мер направленных на круглогодичное функционирование города-курорта, что позволит в будущем увеличить количество рабочих мест и собираемость налогов, и в конечном итоге позволит решать задачи, которые стоят перед городом и, решение которых ждет население Анапы.

Политолог Григорий Киселев отмечает, что опыт управленца у Светланы Масловой внушительный, который мог бы значительно пригодиться Анапе: «Речь и про ее работу в Калининграде и Крыму, где ярко выраженный туристический профиль у субъекта. Также полезен будет опыт Светланы Масловой в сфере ЖКХ, строительства и транспорта».

По его словам, перед Анапой стоят ключевые вызовы: предотвратить повторение ошибок развивающихся городов в плане застройки и создания инфраструктуры, продолжить развитие концепции Анапы как круглогодичного курорта и отход от зацикленности на приморском отдыхе. В целом, учитывая опыт и роль Светланы Масловой в политической системе, Григорий Киселев считает, что у нового главы есть все шансы достичь этих целей.

«Назначение действительно значимое, демонстрирующее повышенное внимание к Анапе как к федеральному курорту. По факту Светлана Маслова занимала один из ключевых постов Крыма, поэтому ее переход в Краснодарский край можно воспринимать как сигнал о планах по усилению курорта в перспективе»,— резюмирует господин Киселев.

Наталья Решетняк