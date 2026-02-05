Кубань выделит более 80 млн рублей на селекцию яровых культур

Краснодарский край выделит более 80 млн руб. в 2026 году на создание перспективных гибридов яровых культур в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека на Всероссийском агрономическом совещании в Тимирязевском центре, сообщает пресс-служба администрации края.

«Перед нами стоит амбициозная задача — в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Аграрная наука достигла значительных высот, и благодаря взаимодействию ученых с производством создаются действительно конкурентные селекционные разработки»,— заявил Федор Дерека.

Совещание прошло под руководством заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина. Он подчеркнул важность сохранения и повышения плодородия почв как основы производства. В условиях изменения климата необходимо создание перспективных сортов и гибридов сельхозкультур и переход на ускоренную селекцию.

Федор Дерека отметил, что Краснодарский край обладает уникальной селекционной базой. Успехи региона в области селекции и семеноводства высоко ценятся и широко применяются аграриями России и зарубежья.

Финансирование позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны. На совещании также обсудили реализацию большого агротехнологического проекта, который включает пять основных направлений: сохранение и повышение плодородия почв, развитие селекции и семеноводства, совершенствование применения удобрений и средств защиты растений, внедрение беспилотной техники и адаптацию АПК к изменениям климата.

Алина Зорина