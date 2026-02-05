Мэрия Ярославля сдаст в аренду участок под образовательную организацию

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право на заключение договора аренды земельного участка на улице Фабричной с разрешенным использованием «дошкольное, начальное и среднее общее образование». Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Участок находится на углу улиц Фабричная и Большая Павловская. Его площадь составляет 3,4 тыс. кв. м. До декабря 2025 года участок имел иной вид разрешенного использования — «оборудованные площадки для занятий спортом». Теперь же там можно построить здание для детского сада, занятий физкультурой, организации допобразования или организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Объект должен быть не выше четырех этажей.

Сейчас на участке расположены самовольно построенные деревянное строение, забор, строительный вагончик и навес. Суд вынес решение по их демонтажу еще в 2018 году, снос должен будет осуществить арендатор в течение года после заключения договора аренды.

Начальная цена предмета аукциона определена в 899 тыс. руб. Эта сумма станет размером ежегодной арендной платы, если не изменится в ходе торгов.