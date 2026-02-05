В Ростовской области шахту с убытком 283 млн рублей закрыли на 90 суток

В Ростовской области судебные приставы приостановили деятельность ООО «Шахта Октябрьская-Южная» на 90 суток из-за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компании запрещено проводить горные работы. Также людям нельзя находиться в вентиляционном коренном штреке производственного объекта первого класса опасности.

Ограничения не распространяются на горные работы по восстановлению и креплению выработок для дальнейшего использования, а также на мероприятия по жизнеобеспечению подземных выработок.

ООО «Шахта Октябрьская-Южная» зарегистрировано в посёлке Краснолучское Октябрьского района Ростовской области в 2014 году. Основное направление деятельности — добыча и обогащение угля и антрацита.

По данным системы СПАРК, генеральным директором компании является Олег Мищенко, бенефициар — Олег Калюжин. В 2024 году выручка предприятия составила 304,9 млн руб., убыток — 283,2 млн руб.

Валентина Любашенко