Из-за аварии в Краснодаре остановлена подача отопления в 28 домов, детсады и школу

В Краснодаре временно приостановлена подача отопления в ряде домов и социальных объектов по улице Селезнева. Причиной стало проведение аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры Ду-100 на тепловом вводе дома №96, сообщили в «Краснодартеплоэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение попали 28 многоквартирных домов, два детских сада и школа на улице Селезнева. Кроме того, временно прекращена подача тепла в несколько административных зданий по улице Селезнева.

Работы ведутся в ускоренном режиме. Ориентировочное время восстановления тепла — 16:00. Коммунальные службы просят жителей и организации с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Вячеслав Рыжков

