Аэропорт Сочи ожидает двукратного увеличения пассажиропотока с Ближним Востоком

Холдинг «Аэродинамика» прогнозирует двукратный рост авиапассажиропотока между Сочи и странами Ближнего Востока к 2030 году, сообщает пресс-служба компании. По расчетам холдинга, число пассажиров достигнет 223 тыс. человек в год. Увеличение перевозок обеспечат запуск прямых рейсов из Саудовской Аравии, Омана и Катара, а также развитие маршрутов из ОАЭ, Бахрейна и Кувейта.

По итогам 2025 года пассажиропоток по данному направлению превысил 180 тыс. человек. Иностранные авиакомпании региона, включая Etihad, Air Arabia, Jazeera, Flydubai и Gulf Air, обслужили более 108 тыс. пассажиров, что более чем в пять раз превысило показатели 2024 года.

Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности «Аэродинамики» Александр Никонов подчеркнул, что Ближний Восток стал стратегическим направлением для аэропорта Сочи, особенно после отмены виз с Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией. По прогнозу холдинга, поток туристов в Краснодарский край из стран макрорегиона к 2030 году вырастет на 175% по сравнению с 2025 годом.

По оценке компании, налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты могут составить до 4 млрд руб., будет создано десятки тысяч рабочих мест, а модель распределения доходов обеспечит баланс интересов федерального и регионального уровней.

Холдинг «Аэродинамика», основанный в 2007 году, управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы. На долю группы приходится около 7% пассажиропотока и 3% грузопотока России. В 2025 году аэропорты холдинга обслужили более 13,5 млн пассажиров, в компании работают свыше 3,5 тыс. сотрудников.

Вячеслав Рыжков