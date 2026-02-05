После шторма в Сочи организовали очистку пляжных территорий

После сильного волнения моря на территории Сочи организовали работы по очистке пляжных зон во всех районах курорта. Коммунальные службы и подрядные организации занимаются уборкой береговой линии от древесных остатков и веток, которые были вынесены на побережье в результате неблагоприятных погодных условий. Работы ведутся в плановом режиме с учетом распределения ответственности между городскими структурами и пользователями пляжных территорий, сообщает МЦУ курорта в своем телеграм-канале.

В Центральном районе Сочи уже выполнен значительный объем работ. По данным городских служб, с пляжей вывезено от 10 до 15 кубометров мусора, в основном состоящего из веток и фрагментов древесины. Очистка продолжается с целью обеспечения санитарного состояния побережья и подготовки территорий к дальнейшей эксплуатации.

В Лазаревском районе уборка проводится с учетом статуса пляжных участков. На закрепленных территориях работы выполняют пользователи пляжей, тогда как на незакрепленных участках очистка организована силами подрядной организации. Такой подход позволяет обеспечить системное и равномерное восстановление пляжной инфраструктуры после воздействия стихии.

В Хостинском районе также продолжаются мероприятия по приведению пляжных территорий в надлежащее состояние. Коммунальные службы занимаются сбором и вывозом природного мусора, уделяя внимание как центральным участкам побережья, так и менее загруженным зонам.

Ранее синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в горах Сочи. До конца суток 3 февраля в высокогорных районах прогнозировался очень сильный снегопад с количеством осадков 20–30 мм, что соответствует критериям опасного природного явления. Кроме того, до окончания суток 3 февраля и в течение дня 4 февраля в горах на высотах более 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность, а выше 500 м — слабая лавинная угроза.

Мария Удовик