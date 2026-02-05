Пассажиропоток между Сочи и Ближним Востоком может вырасти на 175% к 2030 году

Холдинг «Аэродинамика» представил прогноз развития авиасообщения со странами Ближнего Востока, согласно которому к 2030 году въездной туристический поток в регион может увеличиться на 175%. Соответствующие оценки были озвучены в рамках отраслевой выставки NAIS-2026 и отражают растущий интерес зарубежных рынков к югу России как туристическому направлению, сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2025 года международный аэропорт Сочи обслужил более 180 тыс. пассажиров на маршрутах, связывающих курорт с государствами Ближнего Востока. Эти показатели подтверждают устойчивую положительную динамику спроса на авиаперевозки и формирование нового направления въездного туризма. В холдинге отмечают, что уже в среднесрочной перспективе данный сегмент может стать одним из ключевых для аэропорта.

Согласно представленному прогнозу, к 2030 году пассажиропоток на маршрутах между Сочи и странами Ближнего Востока планируется увеличить до 314 тыс. человек в год. Такой рост предполагает дальнейшее расширение маршрутной сети, а также адаптацию инфраструктуры под растущие объемы международных перевозок.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов подчеркнул, что ближневосточное направление рассматривается как стратегическое. По его словам, приоритетом остается обеспечение высокого уровня сервиса для пассажиров и формирование устойчивых условий для развития экспортного потенциала туристических услуг. Это, в свою очередь, должно способствовать росту экономики как региона, так и страны в целом.

Развитие новых авиамаршрутов, как отмечается в материалах холдинга, будет оказывать мультипликативный эффект на экономику Краснодарского края. Расширение международного авиасообщения создаст дополнительные предпосылки для увеличения налоговых поступлений и формирования тысяч новых рабочих мест, а Сочи сможет закрепить статус одной из точек притяжения международного туризма.

Мария Удовик