Эксперт пояснил, что изменилось в медпомощи больным гриппом на Кубани

Врач-терапевт, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе клиники «Екатерининская» Александр Сутягин рассказал «Ъ-Кубань», что изменилось после утверждения Минздравом нового стандарта медпомощи взрослым при гриппе.

«На фоне высокой изменчивости вируса и риска осложнений это обновление выглядит логичным шагом к унификации подходов. Вирус гриппа остается серьезной угрозой из-за механизмов антигенного дрейфа и шифта, приводящих к ежегодным эпидемиям и потенциальным пандемиям. Стандарт и клинические рекомендации подчеркивают необходимость дифференциальной диагностики с другими ОРВИ, включая COVID-19, для выбора этиотропной терапии — противовирусных препаратов прямого действия, эффективных в первые 48 часов от начала симптомов. Это позволяет минимизировать риски тяжелых форм, таких как вирусная пневмония, ОРДС, миокардит или неврологические осложнения»,— пояснил врач.

Он отметил, что стандарт предусматривает лабораторный минимум — общий анализ крови, мочи, пульсоксиметрию — как ориентир для оценки тяжести и органных нарушений. Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) рекомендуется для верификации возбудителя, особенно в сезон повышенной заболеваемости. Консультации пульмонолога, кардиолога, невролога и других специалистов предусмотрены при подозрении на осложнения, хотя их частота низка — например, реаниматолог требуется в единичных случаях на тысячи пациентов.

«Что касается больничных: средняя продолжительность лечения по стандарту — девять дней — служит ориентиром при планировании нетрудоспособности. Критерии выздоровления включают купирование лихорадки, респираторных симптомов и нормализацию ключевых показателей, что соответствует клинической логике КР. Процесс стал более регламентированным, но не усложненным — теперь он опирается на объективные данные, снижая степень субъективности»,— считает Александр Сутягин.

В итоге новые правила оказания медпомощи при заболевании взрослых гриппом, по его словам,— инструмент стандартизации на основе доказательной медицины, учитывающий эволюцию вируса и защиту групп риска. «Это не бюрократия, а механизм раннего выявления угроз»,— подчеркнул врач.

Напомним, что в конце января 2026 года Минюст зарегистрировал разработанный Минздравом новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Обновленная версия документа размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

Маргарита Синкевич