Жителя Адыгеи будут судить за участие в запрещенной экстремистской организации

В Адыгее перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в участии в запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие установило, что в период с октября 2020 года по сентябрь 2025 года житель Адыгеи принимал участие в деятельности одной из организаций, которая была признана в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистской. Это выражалось в демонстрации своей приверженности к этому движению среди окружения в местах отбывания наказания.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, проведенной совместно с региональными Управлением ФСБ России и МВД по Республике Адыгея. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Алина Зорина