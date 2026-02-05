Задержанному на Рублевке предъявлено обвинение в убийстве таксиста

Задержанному на Рублевском шоссе Алексею Ланчикову предъявили обвинение по делу об убийстве таксиста и незаконном обороте оружия. Фигурант признался в совершенных преступлениях, сообщили в СКР. Также он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК РФ), похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), о разбое с причинением тяжкого вреда (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). В Следственном комитете сообщили, что уголовные дела соединены в одно производство. Обвиняемый признался в содеянном. По его словам, мотивом убийства водителя такси стало нежелание оплачивать поездку. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ночью 4 февраля силовики провели задержание обвиняемого и его сообщника. Фигурантов нашли в одном из домов на Рублевском шоссе. Злоумышленники оказали сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление. Один из подозреваемых был убит, второй задержан.

По данным МВД, с 28 на 29 января фигуранты похитили мужчину из Пензенской области «на почве выяснения личных отношений и из корыстных побуждений». Впоследствии похищенный был убит. Второй жертвой злоумышленников стал таксист, который привез их из Самарской области в Москву. Водитель согласился довезти мужчин за 85 тыс. руб., но по прибытии они отказались платить и нанесли ему смертельные травмы.