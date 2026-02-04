При задержании на Рублевке один подозреваемый в убийстве пензенца погиб, второй арестован

Накануне, 3 февраля, на Рублевском шоссе в Москве силовики задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве жителя Пензы. По сообщению представителя МВД Ирины Волк, они оказали вооруженное сопротивление, в итоге один был задержан, а второй убит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Москве при задержании подозреваемых в убийстве жителя Пензы один погиб, второй арестован

Фото: СУ СКР по Пензенской области, Коммерсантъ В Москве при задержании подозреваемых в убийстве жителя Пензы один погиб, второй арестован

Фото: СУ СКР по Пензенской области, Коммерсантъ

По информации СУ СКР по Пензенской области, похищение 39-летнего мужчины произошло в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы. Подозреваемые действовали группой лиц по предварительному сговору. После похищения фигуранты убили местного жителя и скрылись с места происшествия.

Позже сотрудники полиции при поддержке Росгвардии нашли подозреваемых в Москве. На данный момент один из задержанных доставлен в следственные органы. Уголовное дело по факту похищения и убийства расследуется. Следствие также устанавливает иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.

По сообщению агентства «РИАПО», один из подозреваемых — Михаил Леонтьев. В 2015 году его приговорили к 23 годам колонии строгого режима, но он вышел на свободу.

Марина Окорокова