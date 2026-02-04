СКР назвал мотивы похитителей жителя Пензы, стрелявших на Рублевском шоссе

Следственный комитет РФ раскрыл подробности убийства 39-летнего жителя Пензы, чьи похитители устроили стрельбу на Рублевском шоссе в Москве. По данным следствия, мужчину похитили «на почве выяснения личных отношений и из корыстных побуждений».

Согласно пресс-релизу СКР, двое похитителей совершили разбойное нападение с применением насилия. У потерпевшего и его жены похитили деньги и ювелирные изделия. Возбуждено уголовное дело о разбое с причинением тяжкого вреда. В отношении одного из фигурантов также возбудили дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как выяснил СКР, похитители также убили таксиста, который привез их из Самарской области в Москву. Водитель согласился довезти подозреваемых за 85 тыс. руб., но по прибытии они отказались платить. Тело водителя «с признаками насильственной смерти» нашли на парковке вблизи улицы Большой Филевской. Возбуждено дело по статьям об убийстве и незаконном ношении оружия.

Сегодня ночью при попытке задержания похитители устроили перестрелку с полицией на Рублевском шоссе. Один из подозреваемых был убит, второй был задержан. Местные СМИ писали, что одного из подозреваемых зовут Михаил Леонтьев. В 2015 году его приговорили к 23 годам колонии строгого режима за убийство двух человек и разбойное нападение.