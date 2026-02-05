Осужденному по делу об изнасиловании в Краснодаре заменили условный срок на реальный

Краснодарский краевой суд пересмотрел приговор Ибрагиму Мгояну, ранее осужденному за изнасилование, и отменил условное наказание. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 14 мая 2025 года подсудимый заметил на остановке девушку и предложил ей поездку на автомобиле. Он вывез потерпевшую в поле и, воспользовавшись ее состоянием опьянения, совершил насильственные действия, сопровождавшиеся ударами для подавления сопротивления. События происходили на глазах знакомого осужденного Мгояна.

Приговором Прикубанского районного суда Краснодара Ибрагим Мгоян был признан виновным по ч. 1 ст. 131 УК РФ и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. С учетом признания вины, отсутствия судимостей и предложения компенсировать ущерб суд учел смягчающие обстоятельства, хотя потерпевшая отказалась от возмещения.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда сочла наказание чрезмерно мягким и заменила его на реальное лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима. Осужденный Мгоян был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков