Доходность от сдачи в аренду квартир в Краснодарском крае составляет 5–7%

Доходность арендной недвижимости в Краснодарском крае по итогам 2025 года демонстрирует значительные различия в зависимости от формата объекта. По данным исследования консалтинговой компании MACON совместно с курортом «Лучи» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), долгосрочная аренда квартир приносит до 5,8% годовых, краткосрочная сдача жилья туристам — 6–6,6%, тогда как апарт-отели и гостиничные номера под управлением профессиональных операторов обеспечивают среднюю операционную доходность на уровне 12,4%.

В сегменте долгосрочной аренды доходность несколько снизилась за последние годы: рост стоимости недвижимости опережает динамику арендных ставок, что снижает привлекательность формата для инвестиций и делает его скорее инструментом сохранения капитала. Краткосрочная аренда в городах-курортах приносит доход на 0,2–0,8 процентных пункта выше, однако высокая стоимость жилья на черноморском побережье — от 200–250 тыс. руб. за кв. м — ограничивает потенциальную доходность.

Апарт-отели и гостиничные номера под управлением операторов остаются наиболее доходным сегментом: операционная доходность колеблется от 9 до 15%, при учете роста стоимости актива она может достигать 40%. Генеральный директор MACON Илья Володько отмечает, что наивысшая доходность наблюдается в Анапе — 14,9%,— несмотря на меньшую среднегодовую загрузку по сравнению с Сочи, благодаря более низкому порогу входа.

Согласно опросу MACON, 65% покупателей апарт-отелей — частные инвесторы, для которых важны качество управления проектом, уровень сервиса и операционные показатели. Заместитель гендиректора курорта «Лучи» Ольга Нарт подчеркивает, что именно эти параметры становятся ключевыми при выборе объектов для вложений.

Вячеслав Рыжков