В Ярославской области ввели свободное посещение школ из-за морозов

В Ярославской области при сильных морозах вводится свободное посещение школ и дошкольных учреждений. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях у губернатора.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В сообщении указывается, что родители сами решают, отправлять ребенка в школу или детский сад в период морозов или нет. При этом родители должны предупредить классного руководителя или руководство образовательной организации о принятом решении.

«В таком случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине. Медицинская справка после отсутствия из-за погодных условий не нужна»,— пояснили в министерстве.

