Прокуратура выяснит, почему в рыбинских школах холодно в кабинетах

Рыбинская городская прокуратура начала проверку по информации о проблемах с отоплением в школах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее о низких температурах в кабинетах и временном переходе на дистанционное обучение в школе № 23 сообщили рыбинские СМИ, еще один Telegram-канал сообщил об аналогичной проблеме в школе №15.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, включая вопросы соблюдения температурного режима в помещениях школ»,— сообщили в прокуратуре и добавили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Областная прокуратура поставила ситуацию на контроль.

Алла Чижова