«Рустарк» направил 7,5 млрд рублей на увеличение объемов переработки сырья на Кубани

Компания ООО «Рустарк», один из ведущих российских переработчиков зерна, объявила о масштабном расширении производственных мощностей на площадке в Краснодарском крае. В рамках проекта «Рустарк-1200» компания планирует увеличить переработку сырья с 600 до 1,2 тыс. т в сутки в третьем—четвертом квартале 2026 года. На эти цели компания направила порядка 7,5 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо наращивания выпуска традиционных продуктов — крахмалов и сиропов, «Рустарк» запускает производство модифицированных крахмалов под брендом Vyscodex общей мощностью более 60 тыс. т в год. Ассортимент включает как пищевые, так и индустриальные модификации.

Проект направлен на импортозамещение высокотехнологичных крахмальных ингредиентов и снижение зависимости отечественных производителей от зарубежных поставок. Основное технологическое оборудование смонтировано, в ближайшие месяцы будут проведены пусконаладочные работы с поэтапным выходом на проектные показатели. Поддержку в реализации проекта оказали Министерство сельского хозяйства РФ и администрация Краснодарского края.

За последние четыре года компания увеличила выпуск базовых крахмалопродуктов с 80 тыс. т в 2021 году до 135 тыс. т в 2025 году.

Вячеслав Рыжков