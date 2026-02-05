В Ярославской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Ярославской области за 2025 год снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Такие данные на заседании комитета по здравоохранению облдумы озвучила и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.

По словам госпожи Можейко, в 2024 году показатель смертности составлял 686 на 100 тыс. населения, в 2025 году — 602 на 100 тыс. населения.

«Например, при болезни системы кровообращения в целом смертность снизилась, особенно среди трудоспособного населения, на 2%. Это хорошие цифры. От инфаркта миокарда снизилась на 21,6%, особенно среди людей трудоспособного возраста. От ишемической болезни сердца снизилась на 7,4%. В целом на все население снижение на 5,1%»,— рассказала на заседании заместитель министра здравоохранения Наталья Гурьянова.