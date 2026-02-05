В аэропорту Краснодара задерживаются 11 рейсов

В международном аэропорту Краснодара задерживаются 11 рейсов, следует из данных онлайн-табло. Среди них шесть рейсов на вылет, включая международные направления: по два рейса в Ереван и Москву, по одному — в Батуми и Стамбул. На прилет ожидаются задержки пяти рейсов из Красноярска, Москвы, Стамбула, Новосибирска и Тель-Авива.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Ранее Росавиация вводила ограничения на выпуск и прием воздушных судов в краснодарском аэропорту для обеспечения безопасности полетов, которые были сняты 5 февраля в 06:09 мск.

В международном аэропорту Сочи задерживаются семь рейсов, что вдвое меньше показателя предыдущего дня. На вылет откладываются рейсы в Ставрополь, Москву и Новосибирск, на прилет — из Батуми, Ставрополя, Москвы и Новосибирска.

Вячеслав Рыжков