КТК получит от «дочки» «Транснефти» 4 насосных агрегата

АО «Русские электрические двигатели», входящее в группу «Транснефть», в 2026 году поставит Каспийскому трубопроводному консорциуму четыре магистральных насосных агрегата. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор управляющей компании РЭД Дмитрий Туманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, общий контракт предусматривает поставку 12 агрегатов: первый из них уже изготовлен и проходит опытно-промышленную эксплуатацию, еще 11 находятся в производстве со сроками поставки в 2026–2027 годах. Ранее в КТК заявляли о планах в 2026–2028 годах заменить на ряде станций насосы с газотурбинными установками на оборудование с электроприводом.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания с участием России, Казахстана и иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км, соединяющего месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. По данным РБК Краснодар, по итогам 2025 года КТК планировал отгрузить на экспорт 74,4 млн т нефти, что на 28% превышает показатель 2024 года, а поступления в российский бюджет в виде налогов и дивидендов составили 77,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков