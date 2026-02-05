«Ростов-Дон» разгромил «Кубань» в первом матче 1/4 Кубка России

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Кубань» со счетом 36:23 в первом поединке четвертьфинала Кубка России. Информация об этом размешена на официальном сайте клуба.

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Встреча в Краснодаре завершилась преимуществом гостей уже к перерыву — 18:13 в пользу ростовчанок. Во втором тайме «Ростов-Дон» увеличил отрыв и одержал уверенную победу, не дав хозяйкам сократить разрыв.

Ответная игра пройдет 9 февраля в ростовском Дворце спорта. Участник полуфинала определится по итогам двух матчей.

Валентина Любашенко