«Ростов-Дон» разгромил «Кубань» в первом матче 1/4 Кубка России
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил «Кубань» со счетом 36:23 в первом поединке четвертьфинала Кубка России. Информация об этом размешена на официальном сайте клуба.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
Встреча в Краснодаре завершилась преимуществом гостей уже к перерыву — 18:13 в пользу ростовчанок. Во втором тайме «Ростов-Дон» увеличил отрыв и одержал уверенную победу, не дав хозяйкам сократить разрыв.
Ответная игра пройдет 9 февраля в ростовском Дворце спорта. Участник полуфинала определится по итогам двух матчей.