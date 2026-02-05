Ростовская область экспортировала 186 тонн мяса в страны Азии и Африки

С территории Ростовской области с 26 по 30 января 2026 года досмотрели и оформили девять партий мяса птицы общим весом почти 186 т для дальнейшей отправки на экспорт. Процедуры проводились в местах полного таможенного оформления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Донскую продукцию направили в четыре страны: Узбекистан получил почти 39 т, Таджикистан — более 95 т, Бенин — 26 т и Ангола — 26 т.

Мясо признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям стран-импортеров. Качество и безопасность товара подтвердили результаты лабораторных исследований. В части законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не обнаружено.

Константин Соловьев