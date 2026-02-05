В Ярославле будут комплексно развивать Новые Куксенки

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Новые Куксенки. Согласно документу, общая площадь территории составляет 234 тыс. кв. м.

Фото: Яндекс Фото: Яндекс

На реализацию решения о комплексном развитии дается 10 лет. На территории могут построить жилые дома до восьми этажей. В нормативном радиусе нет школ и детских садов, поэтому в рамках комплексного развития возведут детский сад на 220 мест.

Проблему отсутствия поблизости общеобразовательных организаций планируют решить в рамках следующих этапов комплексного развития территорий в районе улиц Старые и Новые Куксенки.

Территория для КРТ находится около Юбилейного моста в Заволжском районе города.