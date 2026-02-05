Ярославский суд отказал в аресте обвиняемого во взятках экс-главы департамента

Кировский районный суд Ярославля отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте бывшего руководителя областного департамента имущественных и земельных отношений Максима Фролова. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на областной суд.

Максим Фролов, возглавлявший департамент с 2017 по 2020 год, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По информации портала, господину Фролову избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде, когда было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями в 2024 году. Дело о взятках возбудили в январе текущего года.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый в силу своего должностного положения, действуя в интересах коммерческой организации, получил незаконное вознаграждение в виде мобильных телефонов общей стоимостью 330 тыс. руб. Взятка передавалась «за совершение действий по устранению допущенных нарушений при составлении аукционной документации и способствование его заключению, исполнению вплоть до оплаты».

Это преступление сотрудники выявили в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в период с 2019 по 2020 год. Имущество обвиняемого общей стоимостью 10 млн руб. арестовано судом по ходатайству следователя.