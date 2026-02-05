Восемь поездов сбились с графика из-за схода состава в Тамбовской области

Восемь поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за возгорания цистерн грузового поезда в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ, оператор железнодорожных перевозок).

По данным на 8:00 мск задержаны три поезда из Москвы (два в Симферополь, один — в Севастополь), еще один — из Санкт-Петербурга в Севастополь. Время задержки составляет от 3 до 7,5 часа.

Также опаздывают три состава в Москву (два из Симферополя, один — из Севастополя), и один — в Санкт-Петербург из Севастополя. Время задержки — от 4,5 до 6 часов. ГСЭ уточнила, что в случае задержки поезда более чем на четыре часа пассажиров обеспечивают питанием и водой.

4 февраля на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области сошел грузовой поезд, перевозивший бензин. На станции произошел пожар, его локализовали. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.