В Тамбовской области локализовали пожар после схода цистерн с рельсов

Пожар в Тамбовской области, возникший из-за схода цистерн с бензином, локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Тамбовской области локализован... Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение»,— сообщила «РИА Новости» пресс-служба министерства. В тушении цистерн участвуют 68 человек и 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Сегодня в 15:34 мск на станции Кочетовка-2 сошел грузовой поезд, перевозивший бензин. По предварительной информации, пострадавших нет. Официальной информации о причинах схода поезда на данный момент нет. В РЖД сообщили, что из-за ЧП задерживаются восемь пассажирских поездов. В Тамбовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.