Из-за атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске поврежден частный дом
Частный дом поврежден в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников этой ночью. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пострадавших и погибших нет. В здании повреждены стены и окна. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.
По данным Минобороны, над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 36 беспилотников. Всего над регионами РФ уничтожили 95 украинских беспилотников.