Из-за атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске поврежден частный дом

Частный дом поврежден в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников этой ночью. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших и погибших нет. В здании повреждены стены и окна. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

По данным Минобороны, над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 36 беспилотников. Всего над регионами РФ уничтожили 95 украинских беспилотников.

Алина Зорина