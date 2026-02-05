Цены на новостройки в Краснодаре выросли на 1,9% за месяц

В январе 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара выросла на 1,9%, до 190 тыс. руб., при этом полная стоимость квартиры составила 8,1 млн руб. Как сообщает пресс-служба «Яндекса», нейросеть Алиса AI проанализировала стоимость квадратного метра строящегося жилья по данным тематического Поиска Яндекса по квартирам в городах России с населением свыше 500 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2026 года медианная площадь квартир в краснодарских новостройках составила 43,8 квадратных метра. Несмотря на незначительное увеличение цен, Краснодар в январе оставался в числе наиболее доступных городов-миллионников по стоимости жилья на первичном рынке.

По всей стране медианная цена квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 1,7% относительно декабря 2025 года и достигла 178 тыс. руб. Среди городов-миллионников аналогичный показатель составил 204 тыс. руб. с таким же темпом роста. Из 36 крупных городов в 19 зафиксирован рост цен, в десяти стоимость жилья стагнирует (изменение в пределах 0,5%), в семи — снижается.

Лидерами по дороговизне квадратного метра в новостройках стали Москва (534 тыс. руб.), Санкт-Петербург (338 тыс. руб.), Казань (252 тыс. руб.), Балашиха (234 тыс. руб.) и Барнаул (225 тыс. руб.). Наибольшее снижение цен отмечено в Новокузнецке (2,6% до 147 тыс. руб. за квадратный метр), Набережных Челнах (1,2% до 166 тыс. руб.), Владивостоке (1,2% до 186 тыс. руб.) и Оренбурге (1% до 103 тыс. руб.).

Январская динамика формируется сезонными факторами. В начале года покупатели выбирают наиболее понятные варианты, а предложение временно сужается из-за новогодних каникул и переноса вывода новых очередей застройщиками на февраль-март. Это меняет структуру экспозиции — увеличивается доля дорогих лотов при менее полном представлении массовых форматов, что влияет на медианную цену без реального ускорения рынка.

Алина Зорина